Quelle: Hanser

Dass die beiden Brüder Saam und Nima in Deutschland aufwachsen, hat einen tragischen Grund: ihre Mutter wurde während der iranischen Revolution hingerichtet. Die Familie musste fliehen. Ihrem Vater gelingt es nicht, in Neukölln sicheren Fuß zu fassen. So schlüpft der kleine Saam in die Rolle des heimlichen Familienoberhauptes. Um seinen Bruder schützen zu können, schließt er sich einer Gang an, und das Unglück nimmt seinen Lauf. Behzad Karim Khani legt mit Hund, Wolf, Schakal sein Debut vor.