Carmen-Maja Antoni, 1945 in Berlin geboren, hat bereits im Alter von elf Jahren für Film und Fernsehen vor der Kamera gestanden. Es folgte eine steile Karriere als Film- und Theaterschauspielerin in der DDR, wo sie viele Jahre am Berliner Ensemble wirkte. Nach dem Mauerfall ging es auch im Westen weiter. Antoni, die seit 2019 zur festen Besetzung der ZDF-Comedyserie "Merz gegen Merz" gehört, wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Kritikerpreis (Ehrenpreis) 2008.