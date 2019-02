Die studierte Sozialpädagogin Anne Zohra Berrached kam eher zufällig zum Film. Während ihres Zweitstudium an der Filmakademie Ludwigsburg realisierte sie erste Kurzfilme. Ihr Langfilmdebüt "Zwei Mütter" über ein lesbisches Paar mit dringendem Kinderwunsch lief 2013 auf der Berlinale in der Sektion Perspektive Deutsches Kino und gewann den Preis "Dialogues en Perspective" sowie den No Fear Award bei den First Step Awards.