Katrin Sass wurde 1956 in Schwerin geboren und kam erst über Umwege zur Schauspielerei, beeindruckte die Theater- und Filmwelt aber bald mit ihrem Können. Schon 1982, noch während ihrer Studienzeit, erhielt sie - eine DDR-Schauspielerin - auf der Berlinale in West-Berlin einen Silbernen Bären. In den 1990er-Jahren erfreute sie sich vor allem als Kommissarin im "Polizeiruf 110" großer Beliebtheit. Zu internationaler Bekanntheit gelangte sie 2003 durch ihre Rolle in dem Kinofilm "Goodbye Lenin". Zuletzt spielte sie unter anderem in der Serie "Weissensee". Sie ist seit 2014 regelmäßig im "Usedom-Krimi" im Ersten zu sehen.