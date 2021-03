Maria Ehrich, 1993 in Erfurt geboren, gilt als eine der vielseitigsten jungen Schauspielerinnen Deutschlands. Ihr Debüt hatte sie mit zehn, und die Kritik war prompt begeistert. Seither folgt ein Engagement auf das andere. 2013 beispielsweise glänzte sie in dem ZDF-Dreiteiler "Das Adlon. Eine Familiensaga", 2018 in "Ku'damm 56" und 2020 in "Altes Land". Ganz nebenbei hat sie 2018 eine mehrmonatige Weltreise gemacht, einen Dokumentarfilm gedreht und ein Buch geschrieben. Im März 2021 ist sie im ZDF in "Ku'damm 63" zu sehen.