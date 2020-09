Aufstieg und Niedergang der Kalifen

Die Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) hat ein Kalifat ausgerufen (das kaum ein Muslim anerkennt) und träumt davon, nicht nur im Irak und in Syrien zu herrschen. Aber was ist ein Kalif - und mit welchem Recht nutzen die Extremisten diesen Begriff? "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid geht in der Sendung vom 12.09.2014 der Sache nach.