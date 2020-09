Schiiten und Sunniten

Die Sunniten bilden die weitaus größte muslimische Glaubensgruppe. Nur etwa 10-15 Prozent aller Muslime weltweit sind Schiiten, die vor allem im Südirak, Iran und auf dem indischen Subkontinent sowie in Pakistan und dem Libanon beheimatet sind. Gerade haben die Schiiten das Aschura-Fest begangen. Das Fest ist der Höhepunkt des islamischen Monats Muharram. Was dort und gefeirt wird und wie, das berichtet "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid.