Den Glauben wechseln

Besonders nach dem 11. September, so Salim Abdullah, Leiter des Zentralinstituts Islam-Archiv in Soest, habe der "Solidarisierungseffekt" mit dem Islam zugenommen. "Immer, wenn der Islam unter Generalverdacht steht, solidarisieren sich viele mit dieser Religion", so Abdullah. Die meisten Neu-Muslime sind friedliche, unauffällige Gläubige.

Was die Motive der Konvertiten angeht, so spielt neben dem Wunsch einer tiefen spirituellen Erfahrung das Verlangen eine wichtige Rolle, Teil einer Gemeinschaft, der "umma" (Gemeinschaft der Muslime) zu sein. Außerdem geben viele die Tatsache an, dass der Islam ihnen ein eindeutiges Wertesystem biete und keine Unterschiede hinsichtlich Herkunft, Bildung oder sozialem Stand mache. Der Islam sei für viele Deutsche auch attraktiver als das Christentum, so die FAZ, da er eine absolute Wahrheit biete und einen "reinen Monotheismus" statt "umständlicher Trinitätslehre."