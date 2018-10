Dialog-Ratgeber geplant

Die evangelische Kirche und Vertreter der Muslime in Deutschland wollen künftig stärker für ein friedliches Miteinander eintreten. "Die Ausgrenzung und Herabsetzung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe entspricht nach unserem Verständnis dem christlichen und islamischen Menschenbild nicht", sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider, nach einem Gespräch zwischen Spitzenvertretern der EKD und des Koordinationsrats der Muslime am Dienstag in Berlin.