Die Kreuzigung Jesu im Koran

Es gab also nach der Aussage des Korans, wie sie von der überwältigenden Mehrheit der islamischen Kommentatoren interpretiert wird, keine Kreuzigung und keinen Tod am Kreuz, sondern eine Himmelfahrt Jesu. Ob er jedoch vor der Erhebung in den Himmel gestorben sei, darüber sind sich die Muslime nicht einig. Einige Kommentatoren meinen, er sei nach der Errettung aus den Händen seiner Feinde gestorben, kurz danach wieder von den Toten erweckt und in den Himmel erhoben worden. Andere verlegen den Tod Jesu in die Endzeit. Andere Kommentatoren wiederum behaupten, es sei nicht Jesus, sondern ein "Ersatzmann" gekreuzigt worden. Wie Jesus gestorben ist, bleibt im Koran offen. Doch wenn der Koran den Tod Jesu am Kreuz verneint, so will er damit sagen, dass zwar sein Leib getötet worden ist, nicht aber sein Geist und seine Botschaft.