Die Wahl der Migranten

Auch Deutsche mit Migrationshintergrund kandidieren für den Bundestag

Quelle: dapd

Vor den Wahlen buhlen die Parteien um die Gunst der Wählerstimmen – auch die von wahlberechtigten Migranten. Welche Partei sich wie mit integrationspolitischen Themen auseinandersetzt – dieser Frage geht das "Forum am Freitag" bis zur Bundestagswahl nach. Nur vier Prozent der Kandidaten haben einen Migrationshintergrund, der Anteil von Menschen aus Einwandererfamilien in der Gesamtbevölkerung liegt aber bei 18 Prozent. Das "Forum am Freitag" stellt deshalb in seinen Sendungen am 6. September, 13. September und 20. September 2013 insgesamt sechs Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshintergrund vor: Wie stehen sie zum Thema "Beschneidung" oder "doppelte Staatsbürgerschaft"? Warum ist es immer noch keine Selbstverständlichkeit als Migrant im Deutschen Bundestag zu sitzen oder für ihn zu kandidieren? Und warum ist ihre Partei die beste Wahl für Migranten?