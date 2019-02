Ein Mahnmal für die Zukunft

Mit einer Kundgebung haben am Samstag, dem 25. Mai, in Solingen nach Polizeiangaben rund 2.000 Menschen gegen Rassismus und Rechtsextremismus demonstriert. Anlass war der ausländerfeindliche Brandanschlag auf das Wohnhaus der türkischen Familie Genc, bei dem am 29. Mai 1993 fünf Frauen und Mädchen ums Leben kamen und 14 weitere Menschen verletzt wurden. Die Täter waren vier junge Männer aus dem rechten Spektrum aus Solingen, die nach langen Haftstrafen wieder freikamen.