Ein Jahrzehnt "Forum am Freitag"

Die Skepsis in der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Muslimen ist nach wie vor sehr groß, folgt man neuesten Umfragen. Um Vorurteilen zu begegnen und fundierte Urteile zu ermöglichen, braucht es Informationen. Deswegen bietet das „Forum am Freitag“ Orientierung in oft aufgeheizten Auseinandersetzungen und Debatten. Auf ZDFinfo erreicht das „Forum am Freitag“ Woche für Woche am frühen Freitagmorgen zwischen 50.000 und 100.000 Zuschauer und eine Quote von rund 1 Prozent Marktanteil, in Spitzen sogar 2 Prozent. Danach wird die Sendung in der Mediathek online gestellt. Im Monat werden dort bis zu 20.000 Video-Sichtungen erzielt. Auffällig ist, dass neben den aktuellen Sendungen auch ältere Themen noch lange gefunden und angeschaut werden. Sie machen einen großen Anteil der Sichtungen aus. Der Themenfundus des „Forum am Freitag“ in der Mediathek dient also vielen Interessierten als Informationsquelle.