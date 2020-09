Anleitung zum Glücklichsein

Viele wünschen sich gegenseitig viel Glück zum neuen Jahr. Doch was ist eigentlich Glück? Was sagt der Islam zum Thema "Glück"? Forum am Freitag-Moderator Abdul-Ahmad Rashid hat darüber mit einigen Muslimen gesprochen.

