Tanzen ist unser Leben

Enes Comak und Mehmet Yümak gehören dazu. Enes Comak tanzt seit vielen Jahren am Stuttgarter Ballett. Er kam mit zehn Jahren nach Stuttgart, um an der renommierten John Cranko ausgebildet zu werden. Mehmet Yümak ist am Berliner Staatsballett Solo-Tänzer. Er kam vor 19 Jahren aus der Türkei nach Deutschland, um hier Ballett-Karriere zu machen!

Wie sie den Weg zum Ballett gefunden haben und wie das Umfeld reagiert hat als sie mit der Idee kamen Ballett-Tänzer zu werden – das ist das Thema im Forum am Freitag mit Dilek Üsük.