Saziye Diener ist eine richtige Allrounderin. Sie kümmert sich um die Tiere, bewirtschaftet oft allein den Hof – erfolgreich. Doch Saziye Diener durchlebte auch schwierige Phasen in ihrem Leben. Was das war und wie sie sich nicht kleinkriegen ließ, ist das Thema im Forum am Freitag mit Dilek Üsük.