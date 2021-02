Freitagsgebet unter Virusbedingungen

Von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind auch die Moscheegemeinden hierzulande betroffen. Wie werden sie umgesetzt? Und wie reagieren die Muslime darauf? Das „Forum am Freitag“ hat in zwei Moscheen in Hamburg und Mainz nachgeschaut.

