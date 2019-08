Ahmet Yildirim in Eltville trinkt gerne Wein, am liebsten seinen eignen. Jedes Jahr füllt er mehrere hunderttausend Weinflaschen ab und beliefert zahlreiche Restaurants im In und Ausland. Sich selbst beschreibt er als „einzigen türkischen Weinmacher Deutschlands“. Mit welchen Hindernissen und Vorurteile Ahmet Yildirim zu kämpfen hatte – von Seiten der Familie, aber auch von Kollegen - das ist das Thema im Forum am Freitag.