Exctasy, Cannabis, Heroin – die Zahl der Drogentoten steigt in Deutschland. In die Spirale der Sucht kann jeder geraten, auch Migranten. Doch vor allem bei Muslimen ist Drogenabhängigkeit ein Tabu-Thema. Aus kulturellen und religiösen Gründen. Mit einem speziellen Beratungsansatz versucht Mudra in Nürnberg drogenabhängigen Migranten zu helfen.