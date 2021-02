Kampf gegen Genitalverstümmelung

Laut WHO sind weltweit 200 Millionen Frauen von Genitalverstümmelung betroffen. Sie kommt vor allem in Afrika, im Nahen Osten oder Südostasien vor. Aber auch hier in Deutschland. "Forum"-Moderatorin Dilek Üsük spricht mit Betroffenen.

