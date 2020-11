Nach den Attentaten in Nizza und Wien

In Frankreich und Österreich hat es eine Reihe Anschläge gegeben. Was motiviert die Täter? "Forum"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid befragt dazu die Pädagogin Saba-Nur Cheema von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main.

