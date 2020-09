Demokratie für Anfänger

Am 23. Februar sind in Hamburg Bürgerschaftswahlen. Auch viele Menschen mit Migrationshintergrund sind wahlberechtigt, wählen oft jedoch nicht. Der Sozialpädagoge Yama Waziri will das mit seinem Projekt "First Contact" ändern.

something 13 min something 07.02.2020 Video verfügbar bis 07.02.2030 Video herunterladen