Handreichung zur Sterbehilfe

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat eine Handreichung zum Thema Sterbehilfe und Sterbebegleitung vorgelegt. In der Stellungnahme lehnt der Dachverband eine "direkte aktive Sterbehilfe für den unheilbaren Schwerstkranken" ab. Dies gelte sowohl für die "selbst bestimmenden Sterbenden" als auch für Tötungen auf Verlangen von Ärzten oder Angehörigen. Gleichermaßen verneint der ZMD ein Recht auf Selbsttötung und die ärztliche Beihilfe zum Suizid. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid spricht mit Muhammad Zouhair Safar Al-Halabi, dem Autor der Handreichung.