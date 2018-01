Hilfe bei drohender Zwangsheirat

Wie viele Menschen tatsächlich in einer Zwangsehe leben oder davon bedroht sind, ist schwer zu sagen, denn das eigentliche Problem ist die Beweisbarkeit einer Zwangsehe. Zudem muss sie von der arrangierten Ehe unterschieden werden: In dieser suchen zwar die Eltern den Ehepartner aus, die Kinder können aber entscheiden, ob sie mit der Wahl einverstanden sind.





Zwangsheirat hingegen ist eine Ehe, die zumindest einer der Partner nicht freiwillig eingeht. Freiwillig heißt in diesem Fall "unter freiem Willen" - wer also unter Druck gesetzt oder erpresst wird, wird zwangsverheiratet. Wer aber erst einmal unter Zwang geheiratet hat, lässt sich meist auch weiter unter Druck setzen, Stillschweigen darüber zu bewahren. Zudem hindert oft auch die Scham Betroffene daran, sich an Behörden oder Hilfsorganisationen zu wenden.