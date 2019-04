HipHop - Sängerin mit Kopftuch

Das zweite große Thema für Sahira ist die Musik. Als ihr großes musikalisches Vorbild erklärt sie die US-amerikanische Sängerin Mary J. Blige. Sahiras Texte aber sind religiös gefärbt und erzählen von der Liebe zu Gott und Seinem Propheten Muhammad, dessen Tun und Handeln für Sahira das große Vorbild im Leben ist. In ihren Texten setzt sie sich auch mit gesellschaftlichen Themen auseinander. 90 Prozent der Inhalte hat sie selber erfahren, sagt die Sängerin. Und um das richtige Feeling für die Probleme der Menschen zu bekommen, hat sie ihr wohlbehütetes Elternhaus in Berlin-Wilmersdorf verlassen und ist ganz bewusst in das Arbeiterviertel Wedding mit seinem hohen Ausländeranteil gezogen. Hier hofft sie näher an dem Puls der Menschen zu sein.