Iftar beim Außenminister

Zum ersten Mal hat ein deutscher Außenminister Muslime zum Iftar, dem Fastenbrechen im Ramadan, eingeladen. Am Dienstag Abend im Garten der Villa Borsig war es an weiß eingedeckten Tischen so weit. Ist das ein guter Schritt zur Integration der Muslime in Deutschland? Oder ist es einfach Wahlkampf? "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid fragt Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fastenbrechens.