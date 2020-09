In der Muezzin-Schule

Mehr als 3.000 Moscheen gibt es allein in Istanbul. Fünfmal am Tag ertönen die Stimmen der zahlreichen Muezzins der Stadt. Mit ihrem melodischen Gesang rufen sie ihre Glaubensbrüder zum Gebet zusammen. "Forum am Freitag"-Moderator Kamran Safiarian hat einen Tag lang in einer Muezzin-Schule das Handwerk gelernt. Wird er am Ende als Muezzin seine Stimme über den Dächern Istanbuls erklingen lassen?