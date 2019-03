Mustafa Dedekeloglu bietet Seelsorge für Muslime im Krankenhaus

Quelle: ZDF

Der Koran sagt: "Und hütet euch vor einem Tag, an dem keine Seele für eine andere etwas begleichen kann..." (Sure 2, Vers 48). Seinem Wesen nach bedarf der Islam keiner Vermittler und keiner Amtsträger zum Vollzug bestimmter Rituale. Vielmehr ist jeder erwachsene und vernünftige Muslim, der um seine Religion weiß, zur Vornahme der entsprechenden rituellen Handlungen berechtigt. Das heißt mit anderen Worten: Jede Muslimin und jeder Muslim kann "Seelsorger" sein. Viele Muslime, gerade in der Diaspora, haben nicht genug Kenntnis von ihrer Religion. Deshalb wird der Bedarf an theologisch ausgebildeten Beratern in Deutschland immer größer. Seelische Krisen schaffen bei den Menschen zudem ein steigendes Verlangen nach Betreuung. Besonders stark betroffen davon sind die Bereiche Gefängnisse, Krankenhäuser, Altenheime und Bundeswehr.