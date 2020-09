Islamischer Festkalender

Aschura ist einer der höchsten Gedenktage der Muslime schiitischer Glaubensrichtung. Er ist der zehnte (aschara =zehn) und wichtigste Tag im Trauermonat Muharram, an dem sie des Imam Husseins gedenken. Dieser Enkel des Propheten Mohammed starb an diesem Tag im Jahr 680 in der Schlacht von Kerbela. Die heute zentralirakische Stadt ist deshalb einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der Schiiten.

Dort und vor allem im benachbarten Iran empfinden die Gläubigen an dem Trauertag unter Klagen und Weinen die Leiden Husseins nach. Männer geißeln sich auf Massenveranstaltungen. Als Höhepunkt dieser ritualisierten Volksfrömmigkeit ritzen sich Gläubige bei ihren Prozessionen die Stirn mit Rasierklingen auf und verletzten sich mit Schwertern. Viele schiitische Religionsgelehrte lehnen diese exzessive Form der gläubigen Ekstase ab. Für Frauen gibt es am Trauertag eigene Veranstaltungen. Als äußeres Zeichen hüllen sie sich in dunkle Gewänder und verzichten auf das Tragen von Schmuck.