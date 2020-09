Islamischer Religionsunterricht

Seit 2012 gibt es in Nordrhein-Westfalen islamischen Religionsunterricht, seit 2013 existiert auch ein Lehrplan für Grundschulen. Nach und nach gibt es auch immer mehr Lehrer, so dass der Unterricht an mehr Schulen als vor zwei Jahren tatsächlich angeboten werden kann. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid besucht Schülerinnen und Schüler und Lehrer in NRW und sieht nach, wie es in der Realität läuft.