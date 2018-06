Kannst Du was?

Die meisten Arbeiterkinder sehen nie eine Uni von innen. Quelle: imago

Mit der Bildungsgerechtigkeit ist es in Deutschland nicht weit her. So genannte bildungsferne Familien erkennen die Begabungen ihrer Kinder häufig nicht. Und wenn die Eltern ihre Kinder nicht fördern, bleiben ihre Talente meist unentdeckt. Suat Yilmaz sucht solche Jugendlichen. Wer kann etwas, braucht aber Förderung? Im Auftrag der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen führt er begabte Arbeiterkinder zum Abitur und an die Uni. Unser Land kann es sich nicht leisten, junge Könner nicht auszubilden.