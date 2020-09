"Moscheen raus aus der Schmuddelecke"

Wie soll man mit Salafisten und muslimischen Extremisten umgehen? Ist der IS-Terror in Syrien und im Irak etwas, das alle Muslime in Deutschland angeht? Das fragt sich die Mehrheit der friedlichen Muslime. Der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime Aiman Mazyek nimmt dazu im "Forum am Freitag"-Gespräch mit Abdul-Ahmad Rashid Stellung.