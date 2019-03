Neue muslimische Kinderbetreuung

Die Bedenken rund um das Thema hält Sahin für eine Stellvertreterdebatte. "Alles, was mit dem Islam oder mit Muslimen zu tun hat, ist immer noch ein parteipolitischer Aufreger", sagt er. "Man kann ja kritisch sein, es geht schließlich um die Zukunft der Kinder. Man sollte aber für alle Religionen dieselben Maßstäbe anlegen." Sahin betont: "Die Dreijährigen sollen hier nicht den Koran auswendig lernen, sie sollen erst mal die deutsche Sprache erlernen." In diesem Alter könnten die Kinder mit Religion in ihrer ganzen Komplexität noch gar nichts anfangen.

In der Karlsruher Einrichtung treffen Kinder aus neun verschiedenen Ländern aufeinander, darunter auch deutsche. "Halima ist kein rein muslimischer Kindergarten und will es auch nicht sein", sagt Palanci vom Trägerverein. "Natürlich haben wir unsere religiöse Grundeinstellung. Aber über 95 Prozent der Arbeit ist wie in anderen Kindergärten auch." Von Einigelung und Abkapselung könne nicht die Rede sein. "Wir sind sehr stolz darauf, dass 70 Prozent unserer Kinder später ins Gymnasium gehen."