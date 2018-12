Neustart der Islamkonferenz gefordert

Ezhar Cezairli ist ehrenamtliches Mitglied im Integrationsbeirat und sitzt als Mitglied am so genannten "Runden Tisch" zur Einführung eines Islamischen Religionsunterrichts. Sie war Mitglied der ersten "Deutschen Islamkonferenz" unter dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble als Vertreterin säkularer Muslime. Heute ist sie beratendes Mitglied der Deutschen Islamkonferenz. Überdies ist sie Vorsitzende des "Türkisch- Deutschen Klub’s e.V." in Offenbach. Außerdem hat sie gemeinsam mit anderen Hessen die "Initiative von säkularen und laizistischen Bürgerinnen und Bürgern aus islamisch geprägten Herkunftsländern in Hessen" (ISL Hessen) gegründet. Sie setzt sich besonders dafür ein, dass die Öffentlichkeit die Muslime nicht als eine homogene Gruppe wahrnimmt, sondern deren Vielfalt erkennt, sowie die Tatsache, dass der Islam unterschiedlich ausgelegt und gelebt wird. Seit März 2011 ist Ezhar Cezairli zudem gewählte Stadtverordnete der CDU-Fraktion in Frankfurt am Main.