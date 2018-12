Milad Karimis autobiografisches Buch

Milad Karimi ist 1979 geboren – doch schon als junger Mann, der er ist, hat er eine bewegte Geschichte hinter sich. Im Verlags-Text zu seinem aktuellen Buch heißt es: Er "bewegt sich schon sein ganzes Leben zwischen scheinbar unvereinbaren Polen: westliche Populärkultur und islamische Geistesgeschichte, die Übersetzung des Koran und gleichzeitig eine Doktorarbeit über Hegel, eine besondere Vorliebe für Mafia-Filme und die persische Mystik, eine Kindheit in der afghanischen Oberschicht und das Leben als illegaler Flüchtling in einem Moskauer Plattenbau, die Ankunft in einem Asylantenheim in der deutschen Provinz und die Berufung als Professor an eine der angesehensten Universitäten dieses Landes. Für Milad Karimi gehört das alles zusammen."