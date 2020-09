Koran auslegen - aber wie?

Das "Philosophie Magazin" widmet dem Koran eine Sonderausgabe. Was ist über den Koran aus Sicht der Philosophie zu sagen? Was sagt der Koran zur Vernunft, zum Recht, zu Frauen? Im Heft finden sich Positionen "klassischer" Philosophie von Averroes über Lessing bis Nietzsche sowie aktuelle Beiträge von bespielsweise Lamya Kaddor oder Navid Kermani. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid hat die Magazin-Macher getroffen.