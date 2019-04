Nötige Salafismus-Prävention

Immer mehr junge Muslime ziehen nach Syrien in den Krieg, auf deutschen Schulhöfen werben radikale Salafisten für sich - teilweise mit Erfolg. Was bringt junge Menschen dazu, sich radikalen Strömungen anzuschließen? Und wie lässt sich die Radikalisierung verhindern? Der Islamwissenschaftler Michael Kiefer hat (zusammen mit Rauf Ceylan) ein Buch über Salafismus und seine Prävention geschrieben. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid hat mit ihm gesprochen.