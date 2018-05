Woanders Star, hier fast unbekannt

Sami Yusuf Quelle: reuters

In den letzten Jahren hat sich in der islamischen Welt, aber auch unter den Muslimen in Europa und in den USA, eine neue musikalische Richtung entwickelt: Junge Musiker bedienen sich der Melodien und Rhythmen der modernen Pop-Musik und füllen sie mit religiösen Inhalten. Prominente Vertreter dieses Trends sind Sami Yusuf in England oder die Band "Outlandish" in Dänemark. Mit ihren glaubensbezogenen Texten und den eingängigen Melodien, in denen sie die Liebe zum Propheten und die Hingabe an ein frommes Leben besingen, haben sie sich viele Fans gerade unter jungen Muslimen geschaffen, da es ihnen gelingt, den jahrhundertealten Konflikt zwischen Religion und Musik aufzulösen: Die Generation junger Muslime kann gleichzeitig Popmusik konsumieren und sich trotzdem an den Regeln des Islam orientieren.