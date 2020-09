Mit Wut im Einsatz

Calıskan hat vor ihrer Zeit bei Amnesty International im Bereich der Migrations- und Flüchtlingsberatung gearbeitet. Auch in Afghanistan, der Demokratischen Republik Kongo und Liberia. Sie war auch als eine Art Lobbyistin in Brüssel. "Forum am Freitag"-Moderator Vedat Acikgöz hat Selmin Caliskan getroffen.