Sieh's mal bunt!

Das Online-Magazin renk hat sich zur Aufgabe gemacht, deutsch-türkische "Ausnahmeverhältnisse" aufzudecken. So beschreiben es die Macher auf ihrer Homepage. "Mit renk soll das Leben des neuen und jungen deutsch-türkischen Miteinanders gezeigt und aktiv mitgestaltet werden". renk heißt auf Deutsch "Farbe":Melisa Karakuş und Danny Schuster sind die Köpfe hinter renk: Sie ist türkischstämmig, er hat deutsch-vietnamesische Wurzeln. Gemeinsam sind sie für das Layout und den Inhalt des Kultur-Magazins zuständig. Vor kurzem gewann renk das Stipendium-Programm für Social Startups und sitzt seit Anfang Dezember in den Räumlichkeiten des "Social Impact Lab" in Berlin-Neukölln.