Staatlich anerkannt

Die aus Pakistan stammende Reformbewegung hat in Deutschland nach eigenen Angaben mehr als 35.000 Mitglieder und unterhält 39 Moscheen mit Minarett und Kuppel. Dazu gehörten die ersten im Nachkriegsdeutschland errichteten Moscheen in Hamburg (1957) und in Frankfurt am Main (1959). In Hessen zählt die Religionsgemeinschaft rund 15.000 Mitglieder. Im südhessischen Riedstadt hat sie im vergangenen Jahr ein "Institut für islamische Theologie" zur Ausbildung von einheimischen Imamen eröffnet.

Im Gegensatz zu den allermeisten Muslimen verehrt die Ahmadiyya-Gemeinde neben dem Propheten Mohammed auch deren Gründer Mahdi Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad.