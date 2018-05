Es sind überwiegend Frauen, mit denen die Kölner Stadteilmütter in Kontakt sind. Sie beraten, geben Lebenshilfe, Kinder stehen bei dem Projekt im Vordergrund, deren Bildungschancen verbessert werden sollen.

32 Stadtteilmütter sind in dem Projekt angestellt, ihre Ausbildung an der Volkshochschule der Stadt Köln hat ein Jahr gedauert. Die Hilfe, die die Stadtteilmütter anbieten, ist für die Empfänger kostenlos und vertraulich. Doch in wenigen Monaten endet das Projekt. Was dann mit den Stadtteilmüttern passiert, ist noch offen. Zwar bleibt der Bedarf, aber die Finanzierung fehlt.