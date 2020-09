Eine Art grüne Integration

Nach islamischem Verständnis hat der Mensch eine besondere Verantwortung für die Schöpfung, da er laut Koran von Gott zum Statthalter auf Erden auserwählt wurde: "Und als dein Herr zu den Engeln sprach: 'Ich werde auf der Erde einen Nachfolger einsetzen.' Sie sagten: 'Willst Du auf ihr einen einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt, während wir Dein Lob singen und Deine Heiligkeit rühmen?' Er sprach: 'Ich weiß, was ihr nicht wisst.'" (Sure 2, Vers 30). Eine umfassende Umweltdiskussion mit gesellschaftspolitischen Auswirkungen hat es in der islamischen Welt bislang nicht gegeben. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt nach Meinung vieler Experten darin, dass die islamischen Länder, trotz bestehender Umweltprobleme, vorrangig ökonomische Entwicklungsfragen verfolgen, ohne auf ökologische Folgen zu achten.

Vor allem in Sufikreisen und unter Gelehrten, die dem mystischen Islam nahe stehen, wird über das Thema diskutiert. So hat beispielsweise der iranische Gelehrte Seyyed Hussein Nasr bereits 1968 in seiner Schrift "Man and Nature" auf die kommenden Probleme der Naturbehandlung durch die Menschen aufmerksam gemacht. Die Lösung der Probleme wird in einer Erneuerung und Aktualisierung der islamischen Spiritualität gesehen, die in ihrer Folge zu einer stärkeren Beachtung und praktischen Anwendung der koranischen Kosmologie führt. Man kann diese Bestrebungen als Versuch sehen, eine theozentrische Umweltethik zu etablieren. Doch dies sind zurzeit noch Einzelstimmen.