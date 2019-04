Sufis in der osmanischen Herberge

Scheich Hassan Peter Dyck ist der Gründer der osmanischen Herberge. Aus vielen europäischen Ländern reisen dort einmal in jedem Monat Muslime an, nur um ihn zu sehen. An jedem ersten Samstag im Monat findet nämlich das sogenannte Sikhr statt, eine Anrufung Gottes. "Forum am Freitag"-Moderatorin Nazan Gökdemir hat die Herberge, den Scheich und das Sikhr besucht.