In der Neuköllner Oper in Berlin hatte gerade das Stück "Taksim Forever" Uraufführung. Gut ein Jahr nach den Protesten im Gezi-Park und auf dem Taksim-Platz in Istanbul nimmt sich das Theater in einer türkisch-deutschen Produktion des Themas an. Was ist heute von den Protesten noch übrig geblieben? "Forum am Freitag"-Moderatorin Nazan Gökdemir mit den Machern von "Taksim forever" gesprochen.