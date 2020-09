Reisen aus Leidenschaft

Seinen Berufswunsch musste er gegen den Widerstand seines Vaters durchsetzen, der als Gastarbeiter nach Deutschland kam, um in Rüsselsheim bei Opel zu arbeiten. Altintas Vater hatte sich gewünscht, dass alle seine drei Kinder studieren. Doch Tibet übernahm ein Reisebüro in Rüsselsheim - nur 20 Jahre alt und ohne Erfahrung in einer Branche, in der damals kaum Menschen mit türkischem Hintergrund arbeiteten.