Der Tod und was danach kommt

Wie im Christentum geht man im Islam davon aus, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Der Tod wird im Islam als Übergang verstanden vom Erdenleben, dem "niedrigen Leben", zum Jenseits, wo "ewiges Leben" herrscht. Das Ende des Lebens auf Erden stellt einen notwendigen Schritt dar, um im Jenseits in Gottes Nähe zu sein. Erwartung und Hoffnung auf ein Leben an Gottes Seite sind somit wichtige Aspekte im islamischen Glauben. Der Gedanke an ein Weltende, an eine Auferstehung der Toten und an ein Endgericht ist im Koran und in der gesamten islamischen Tradition in vielfältigen Szenen dargestellt.