Türkei nach der Wahl

Auch in Deutschland lebende Türken konnten bei der Parlamentswahl in der Türkei mitwählen. Die AKP, die Partei des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, hat herbe Stimmverluste hinnehmen müssen. Was heißt das für die Türkei? Was halten die Türken und Kurden hierzulande von dem Ergebnis? Ändert sich dadurch auch etwas für sie? "Forum am Freitag"-Moderatorin Nazan Gökdemir berichtet über die Auswirkungen der Wahl auf Migranten in Deutschland.