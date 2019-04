Umstrittener Besuch

Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) hat den türkischen Premierminister Recep Tayyip Erdogan vor einer Polarisierung der in Deutschland lebenden Türken gewarnt. "Ich hoffe, dass er nichts sagt, was die Spaltung vorantreibt", sagt einer der neuen TGD-Vorsitzenden, Safter Çinar. "Forum am Freitag"-Moderator Abdul-Ahmad Rashid spricht mit dem Neuen an der Spitze der TGD über den umstrittenen Besuch.