Von der Wehe bis zum ersten Schrei

Betül Firat ist Hebamme. Sie bietet ihre Dienste schwangeren Frauen in Berlin an, besonders türkischstämmige Frauen vertrauen sich ihr an. Als freiberufliche Hebamme kümmert sich heute hauptsächlich nur noch um die Vor- und Nachsorge, im Kreißsaal ist sie kaum noch dabei: Es gibt Probleme durch hohe Versicherungsprämien. Wie Betül Firat geht es vielen Hebammen. Sie kämpfen um ihre berufliche Existenz. Auch wenn Vor- und Nachsorge wichtig ist – die Geburt als Hauptbestandteil im Job einer Hebamme fehlt. "Forum am Freitag"-Moderatorin Nazan Gökdemir begleitet Betül Firat einen Tag lang.